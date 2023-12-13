Звезда фильма Kuro-obi Тацуя Нака: Чем ты сильнее, тем добрее становишься

Тацуя Нака – японский мастер каратэ Шотокан, который снялся в нескольких фильмах, среди них «Куро-оби» (Black Belt, 2007), «Девочка с высоким ударом» (High Kick Girl, 2009) и «Каратистка» (Karate Girl, 2011).
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