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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое мнение, что надо продумать и организовать охрану с привлечением МО, ФСБ предприятий ВПК, стратегических транспорт...Про удары по НПЗ
  • Александр Попов
    Одесситы МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Атака по сборищу ...
  • Любовь Кузьмина
    Лихо! Если конечно это правда, но лучше убавить, чем прибавить.А так писали про Селидово, мол там побило "Искандером"...И пришел ОДАБ

В ЦИК России подписан протокол о сотрудничестве с избирательным органом Тунисской Республики

15 марта 2024 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова и глава Высшей независимой инстанции по выборам Тунисской Республики Фарук Буаскер подписали протокол о сотрудничестве между избирательными органами двух стран.

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