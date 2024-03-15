В ЦИК России подписан протокол о сотрудничестве с избирательным органом Тунисской Республики

15 марта 2024 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова и глава Высшей независимой инстанции по выборам Тунисской Республики Фарук Буаскер подписали протокол о сотрудничестве между избирательными органами двух стран.
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