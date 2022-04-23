Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ланс», «Монако» Головина в гостях у «Сент-Этьена»

«ПСЖ» примет «Ланс» в матче 34-го тура Лиги 1. Также в субботу «Лион» сыграет с «Монпелье», «Монако» Александра Головина – с «Сент-Этьеном» в гостях.
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