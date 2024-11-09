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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Ясалма фәһем – Chat GPT белән интервью: милләт киләчәге, язучылар, җырчылар турында

Ясалма фәһем – Chat GPT белән интервью: милләт киләчәге, язучылар, җырчылар турында

Соңгы вакытларда Ясалма фәһем - Искусственный интеллект турында күп сүз йөри. Интернетта булган бөтен «акылны» җыйган виртуаль реальлекнең акылы ни дәрәҗәдә? Шуны ачыкларга теләп, «Татар-информ» агентлыгының татар редакциясе баш мөхәррире Рәмис Латыйпов Ясалма фәһемнән интервью алды.

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