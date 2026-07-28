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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэйв Йергер присоединился к тренерскому штабу «Наггетс» в качестве старшего ассистента

По информации Шэмса Чарании, опытный тренер НБА Дэйв Йергер займет должность старшего ассистента в тренерском штабе « Денвера » под руководством Дэвида Адельмана.

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