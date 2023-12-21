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Военное обозрение

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Унифицированные боевые части для FPV-беспилотников

Унифицированные боевые части для FPV-беспилотников

Российская промышленность наладила выпуск боевых частей для FPV-беспилотников ударного назначения. Появление таких изделий должно повысит эффективность применения БПЛА, а также снизить риски для их эксплуатантов.

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