Олимпийская чемпионка Загитова заявила, что всегда носит с собой две помады

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова стала гостьей прямого эфира, проведенного в официальном VK-сообществе магазина профессиональной косметики и парфюмерии "Золотое яблоко", и рассказала, какие косметические продукты всегда есть в ее сумке.
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