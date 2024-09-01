Олимпийская чемпионка Загитова заявила, что всегда носит с собой две помады

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова стала гостьей прямого эфира, проведенного в официальном VK-сообществе магазина профессиональной косметики и парфюмерии "Золотое яблоко", и рассказала, какие косметические продукты всегда есть в ее сумке.