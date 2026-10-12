Гатиятулин о дисциплинарном штрафе Семенова: «Кирилл – опытный игрок. Нужно помочь ему, дать успокоиться. Мы обязательно поговорим»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о том, что форвард Кирилл Семенов получил дисциплинарный штраф до конца матча в игре против «Сочи» (2:3).
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