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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о дисциплинарном штрафе Семенова: «Кирилл – опытный игрок. Нужно помочь ему, дать успокоиться. Мы обязательно поговорим»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о том, что форвард Кирилл Семенов получил дисциплинарный штраф до конца матча в игре против «Сочи» (2:3).

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