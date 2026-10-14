Владимир Зеленский и его киевская хунта напуганы заявлениями Дональда Трампа. Американский лидер вновь надавил на больное, практически прямо признав нелегитимность Зеленского на посту президента Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Надежда Бабкина и...
- Надежда Бабкина и...
- Путин поставил Зе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым