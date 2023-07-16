Военное обозрение

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Раскрыто боевое снаряжение перспективного польского фрегата Miecznik

Раскрыто боевое снаряжение перспективного польского фрегата Miecznik

Иллюстративное фото Консорциум польских предприятий, отвечающих за разработку и постройку фрегатов проекта Miecznik, раскрыл данные, касающиеся снаряжения перспективного корабля, в частности ассортимент вооружений, планируемых к установке.

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