Постпред Ульянов: Евросоюз слепо идет на поводу у Вашингтона

РИАМО - 29 дек. Европейские страны бездумно следуют за Соединенными Штатами даже в вопросах собственной безопасности, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.
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