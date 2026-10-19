Страны Европы слишком долго полагались на США и их возможности защитить европейцев – и теперь вынуждены платить колоссальные средства на свою защиту.
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