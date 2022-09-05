Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Детские учебники — не только кладезь знаний, но и источник смеха. Порой на их страницах встречаются такие ляпы, что хочется спросить: а не употребляют ли авторы сих шедевров запрещенные препараты? Мы предлагаем посмотреть на забавные картинки и задания в учебниках и хорошенько посмеяться! Каким образом эта мартышка оказалась на берёзе? И кто такой Фюсь? А какие отделы мозга не работают у автора учебника? Пособие для маленьких сатанистов Никак бедному Вите не удаётся покушать… Школьники знают, что есть жизнь после смерти С малых лет приучают к стилю, молодцы! Наверное, папа помогал задание выполнять Просто посмотрите на лицо этой Нины, сразу понятно всё про её характер… Перед написанием этого задания авторы тоже явно что-то употребили Вставить надо «жи», а не то, что вы подумали! На каком это языке? Всё логично! «А»- ёлочка, «Е» — жук Философия с пелёнок Очень-очень странная белка .