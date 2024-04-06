"Ъ": Поставщика бронежилетов для Минобороны Есипова обвинили в махинациях Поставщика индивидуальных средств защиты для Министерства обороны главу ГК «Пикет» Андрея Есипова заподозрили в махинациях с поставками бронежилетов для военнослужащих в зоне СВО и отправили на два месяца в СИЗО.
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