"Ъ": Поставщика бронежилетов для Минобороны Есипова обвинили в махинациях Поставщика индивидуальных средств защиты для Министерства обороны главу ГК «Пикет» Андрея Есипова заподозрили в махинациях с поставками бронежилетов для военнослужащих в зоне СВО и отправили на два месяца в СИЗО.