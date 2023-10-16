Проехал на Chery Arrizo 8 по трассе М11: делюсь впечатлениями

День «Великий Новгород — 310 км» — успел прочитать я, оторвав взгляд от экрана лэптопа. Мой напарник, который любезно согласился преодолеть за рулем длинную часть маршрута от Завидово до Новгорода, уже успел разогнать 186-сильный седан до предельных 220 км/ч, а теперь шел с крейсерской скоростью в 150 км/ч.