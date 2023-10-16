5колесо
НовостиГараж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5колесо

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Самое главное не сказали. На зимних шинах по асфальту тормозной путь становится больше, это надо иметь ввиду.Когда менять рези...
  • Олег Петрович
    Шушера кремлевская охуевания края не видитСтой или плати: п...
  • Фарадей
    Москвабад все дальше отдаляется от РоссииСтой или плати: п...

Проехал на Chery Arrizo 8 по трассе М11: делюсь впечатлениями

Проехал на Chery Arrizo 8 по трассе М11: делюсь впечатлениями

День «Великий Новгород — 310 км» — успел прочитать я, оторвав взгляд от экрана лэптопа. Мой напарник, который любезно согласился преодолеть за рулем длинную часть маршрута от Завидово до Новгорода, уже успел разогнать 186-сильный седан до предельных 220 км/ч, а теперь шел с крейсерской скоростью в 150 км/ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх