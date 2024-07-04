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ЦБ: рост ВВП РФ ограничивается кадровым дефицитом и нехваткой инвестиций

ЦБ: рост ВВП РФ ограничивается кадровым дефицитом и нехваткой инвестиций

На Конгрессе Центробанка обсудили ограничения российской экономики, в их числе назвали нехватку рабочей силы и ресурсов для привлечения инвестиций, а также трудности с доступом к зарубежным технологиям и оборудованию.

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