Я печальный дурачок, у госдепа на крючокКак сообщают новостные агентства, «Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию Uutisuomalainen, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии.