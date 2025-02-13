Артем Камалетдинов: «После победы в премии «Город в лицах» моя жизнь сильно изменилась»

Фельдшер Городской станции скорой медицинской помощи, победитель 2024 года заявил, что планирует стать членом Общественной палаты Ленинградской области Мне было очень приятно стать одним из победителей премии «Город в лицах» в 2024 году.
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