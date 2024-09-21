Азербайджан и Турция обсудили перспективы военного сотрудничества

Исполняющий обязанности заместителя министра обороны — командующего Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Намиг Исламзаде нанес официальный визит в Турцию, 19 сентября сообщает прес-служба азербайджанского оборонного ведомства.
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