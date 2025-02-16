Эксперт: мир ожидает нефтяной кризис при переизбытке добычи

Неразборчивая политика новой администрации в Вашингтоне относительно энергетических ресурсов – своих и чужих, запугивание союзников тарифами и санкциями, привели к непредсказуемой ситуации на рынке углеводородов.
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