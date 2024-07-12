Генеральный директор Московского зоопарка баллотируется в Московскую городскую думу

В Москве завершен процесс регистрации кандидатов на пост депутатов Московской городской Думы. Генеральный директор Государственного автономного учреждения "Московский зоопарк" Светлана Акулова получила удостоверение кандидата от территориальной избирательной комиссии Пресненского района.
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