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Власти Южной Кореи вложат $5,3 млрд в производство вакцин — министр

Правительство Республики Корея решило инвестировать $5,3 млрд в производство вакцин и сделать его двигателем экономики, заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги 13 января на совещании по продвижению инновационного роста.

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