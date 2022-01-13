Власти Южной Кореи вложат $5,3 млрд в производство вакцин — министр

Правительство Республики Корея решило инвестировать $5,3 млрд в производство вакцин и сделать его двигателем экономики, заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги 13 января на совещании по продвижению инновационного роста.
Правительство Республики Корея решило инвестировать $5,3 млрд в производство вакцин и сделать его двигателем экономики, заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги 13 января на совещании по продвижению инновационного роста.
Свежие комментарии