Актер Котлярский рассказал о взаимосвязях с его семьей в сериале «СМЕРШ»

К 80-летию Великой Победы Wink, РЕН ТВ, «НМГ Студия», START и «Фора-Синема» в демонстрационном зале ГУМа представили гостям несколько сериалов, в числе которых продолжение уже полюбившейся зрителю франшизы «СМЕРШ».
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