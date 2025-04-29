Актер Котлярский рассказал о взаимосвязях с его семьей в сериале «СМЕРШ»

К 80-летию Великой Победы Wink, РЕН ТВ, «НМГ Студия», START и «Фора-Синема» в демонстрационном зале ГУМа представили гостям несколько сериалов, в числе которых продолжение уже полюбившейся зрителю франшизы «СМЕРШ».