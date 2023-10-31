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Краткий Курс Имперского Строительства (ККИС)-2

Первая часть тутВо вторых строках своего письма, разлюбезная Катерина Матфейна…Ко второй части я более системно и последовательно подошёл.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Со второй половиной статьи согласна. В первую хочу вставить свои 5 копеек. Релоканты, делающие свой сложный выбор &quot;камо грядеши&quot;, видят мир Запада  взлядом из  своего прошлого, когда  он был сыт и стабилен.  Картинка того, что ждет сам Запад буквально через год-два даже не приходит им в голову. Для них девиз  &quot;Европа и США- СТРОНГ&quot;  - вечен. В то время как  изменения к худшему, причем апокалиптические ( с точки зрения изнеженных европейцев) начнутся уже со следующей весны. И в Россию потянутся не только релоканты, но и белые аборигены Европы- сначала с русскими корнями, а потом и все адекватные люди, которые разделют консервативные  (российские) ценности.
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