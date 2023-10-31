Первая часть тутВо вторых строках своего письма, разлюбезная Катерина Матфейна…Ко второй части я более системно и последовательно подошёл.
Краткий Курс Имперского Строительства (ККИС)-2
Комментарии
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Natalija Osminina
Со второй половиной статьи согласна. В первую хочу вставить свои 5 копеек. Релоканты, делающие свой сложный выбор "камо грядеши", видят мир Запада взлядом из своего прошлого, когда он был сыт и стабилен. Картинка того, что ждет сам Запад буквально через год-два даже не приходит им в голову. Для них девиз "Европа и США- СТРОНГ" - вечен. В то время как изменения к худшему, причем апокалиптические ( с точки зрения изнеженных европейцев) начнутся уже со следующей весны. И в Россию потянутся не только релоканты, но и белые аборигены Европы- сначала с русскими корнями, а потом и все адекватные люди, которые разделют консервативные (российские) ценности.
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