Краткий Курс Имперского Строительства (ККИС)-2

Natalija Osminina

Со второй половиной статьи согласна. В первую хочу вставить свои 5 копеек. Релоканты, делающие свой сложный выбор "камо грядеши", видят мир Запада взлядом из своего прошлого, когда он был сыт и стабилен. Картинка того, что ждет сам Запад буквально через год-два даже не приходит им в голову. Для них девиз "Европа и США- СТРОНГ" - вечен. В то время как изменения к худшему, причем апокалиптические ( с точки зрения изнеженных европейцев) начнутся уже со следующей весны. И в Россию потянутся не только релоканты, но и белые аборигены Европы- сначала с русскими корнями, а потом и все адекватные люди, которые разделют консервативные (российские) ценности.