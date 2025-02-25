Петербургскую корешку хотят внести в Реестр нематериального культурного наследия

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Минкультуры России Ольги Любимовой, в котором объяснил необходимость внесения жареной корюшки в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ.
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