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Петербургскую корешку хотят внести в Реестр нематериального культурного наследия

Петербургскую корешку хотят внести в Реестр нематериального культурного наследия

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Минкультуры России Ольги Любимовой, в котором объяснил необходимость внесения жареной корюшки в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ.

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