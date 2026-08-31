North Korea rejects U.S. ‘hostile’ policy, vows to bolster nukes

North Korea on Monday condemned what it called the United States' continued "hostile policy" and vowed to keep bolstering its nuclear arsenal despite U.
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