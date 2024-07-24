3 веселые игры для группы детей

Аниса и Лиана расскажут, во что можно поиграть компании озорных ребят! 123RF/legion-media.ru Групповые игры — один из лучших способов занять и организовать детей, и даже поспособствовать развитию у них коммуникативных и социальных навыков.
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