Вышивки и кружева. 1910 год

Собрание русской старины. Выпуск I: Вышивки и кружева.Сидамон-Эристова В.П., Шабельская Н.П.1910 год В настоящее время, когда интерес к старинному русскому орнаменту всё возрастает не только у нас, в России, но и в Западной Европе, мы решили начать издание снимков с собранной нами коллекции предметов русской бытовой жизни, с целью сохранить быстро исчезающий самобытный орнамент и дать ему более широкое распространение как для художественной промышленности, так и для кустарного и фабричного производств.