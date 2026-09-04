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Южная Корея готовит отправку военных в Ормузский пролив

Южная Корея готовит отправку военных в Ормузский пролив

Южная Корея начала подготовку к возможной отправке в Ормузский пролив корабля снабжения, морских патрульных самолетов и около 150 военнослужащих.

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