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Олимпиада 2024, брейк-данс: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Появление брейк-данса на Олимпийских играх должно было ознаменовать сразу два события: выход этого уличного танца из «подполья» с одной стороны, привлечение более молодой и прогрессивной аудитории с другой стороны.

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