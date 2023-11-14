Google оштрафовали на 15 млн из-за отказа локализовать данные россиян

Компания Google признана виновной по статье КоАП РФ о повторном невыполнении оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии