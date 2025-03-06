Царьград Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке", но эта цель оказалась недостижимой.
Намёки Киева перед "маршем Пригожина": Очень странные заявления вспомнили спустя 2 года
Комментарии
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Вячеслав Денисов
По-моему, все забыли о заявлении Пригожина о том, что генштабовские деятели не обеспечивали его армию боеприпасами и их приходилось выкупать за деньги! Человек воюет за интересы государства, а борзые енаралы ему заявляют - ты нам ручку позолоти от своих доходов! И мятеж его был направлен именно против дельцов из МО. А то, что там сейчас напридумывали вместе с Лукашенкой - херня на постном масле! А проворовавшимся дельцам из МО надо просто перевести стрелки. Основной состав их так и продолжает "служить". Под судом оказались лишь те, кто брал не по чину.
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6 час.
Roman Resser
Лукамудишенко понесло ... начал чушь нести, почему врачи бездействуют ? Лучше, пусть про себя расскажет, как пытался усидеть на двух стульях. Забыл, как искал "дешевую" нефть в Венесуэле, не имея собственных танкеров... "отморожу уши на зло бабушке".
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5 час.
В К
Хорош говно в ступе толочь, о мёртвых или хорошо, или ни чего! Пригожин и его команда были воинами!
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4 час.
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