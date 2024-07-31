Яндекс 360 для бизнеса представил новые функции

В июльском обновлении Яндекс 360 для бизнеса пользователи получили доступ к ряду новых функций. В Трекере и Вики добавлен чат поддержки с техническими специалистами, еще в Трекер интегрирована функция A/B-тестирования для улучшения сервиса.
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