Царьград

5 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    присуждение этой мадам  "Мисс России-23" это просто оскорбление самой России !Мужу "Миссис Росс...
  • Рустик Рыксиев
    Бред какой-то. Неужели этого дебила хотят поддержать. Это враги среди нас.Поможем Абрамович...
  • Николай Герасименко
    Тришин! Они "невидимки" потому что самого Буданова никто не видел после удара наших ракет по штабу разведки Салорейха?Заслал Буданов? П...

В Новосибирской области похоронили бойца подразделения "Ахмат" Сергея Светловича

В Новосибирской области похоронили бойца подразделения "Ахмат" Сергея Светловича

35-летний житель Искитима отбыл в зону выполнения спецоперации 11 апреля, а погиб 23 мая.На воинском кладбище Искитима 6 июня простились с погибшим в зоне выполнения специальной военной операции 35-летним местным жителем Сергеем Светловичем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх