В Новосибирской области похоронили бойца подразделения "Ахмат" Сергея Светловича

35-летний житель Искитима отбыл в зону выполнения спецоперации 11 апреля, а погиб 23 мая.На воинском кладбище Искитима 6 июня простились с погибшим в зоне выполнения специальной военной операции 35-летним местным жителем Сергеем Светловичем.
35-летний житель Искитима отбыл в зону выполнения спецоперации 11 апреля, а погиб 23 мая.На воинском кладбище Искитима 6 июня простились с погибшим в зоне выполнения специальной военной операции 35-летним местным жителем Сергеем Светловичем.
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