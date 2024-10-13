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Стало известно об ухудшении состояния актера Ливанова

Стало известно об ухудшении состояния актера Ливанова

У актера Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. «Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба: у него загноилась послеоперационная рана», — говорится в публикации.

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