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Все идет по расписаанию Кремля, Путину некуда торопиться: CNN о переговорах в Стамбуле

Все идет по расписаанию Кремля, Путину некуда торопиться: CNN о переговорах в Стамбуле

CNN также оценивает итоги встречи в Стамбуле. В редакционной колонке издание пишет, что «в конечном итоге, все идет по плану Кремля, который начинает осуществляться, и Белый дом, судя по всему, мало что собирается с этим делать».

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