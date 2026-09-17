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Аргументы и Факты

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Юрист Виноградов объяснил, оплачивается ли обучение нового сотрудника

Юрист Виноградов объяснил, оплачивается ли обучение нового сотрудника

Сотруднику должны доплачивать за обучение нового работника, если наставничество не входит в его обычные должностные обязанности и поручается как дополнительная работа, рассказал RT юрист Вадим Виноградов.

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