В Челябинске удалили кисту размером с арбуз у беременной женщины

В Челябинской областной клинической больнице 34-летней беременной женщине удалили гигантскую кисту селезенки малоинвазивным лапароскопическим методом, дождавшись завершения первого триместра для минимизации риска для плода.
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