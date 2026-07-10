Вышла замуж за одного мужчину 15 раз и сбежала из монастыря: удивительная судьба актрисы Ирины Гриневой

Актриса Ирина Гринева и фигурист Максим Шабалин создали необычную семейную традицию: каждую годовщину бракосочетания спортсмен заново делает предложение своей избраннице, она надевает новое белое платье, и супруги устраивают очередное торжество.
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