Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Выпускников начали обманывать регистрацией на «портале сдачи ЕГЭ»

Выпускников начали обманывать регистрацией на «портале сдачи ЕГЭ»

Накануне сдачи Единого государственного экзамена мошенники выдумали новую схему обмана выпускников. Они звонят школьникам, представляются сотрудниками Минпросвещения или представителями экзаменационных комиссий и требуют пройти срочную регистрацию на специальном «портале сдачи ЕГЭ».

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