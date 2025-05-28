Бастрыкин взял на контроль дело о массовом убийстве подростков в Байкальске

Погибли пять человек.фото: sledcom.ruПредседатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовом убийстве подростков в Иркутской области.
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