Зеленский назвал имя нового министра обороны. Случилось неожиданное

Премьер-министр Украины отстранён. Следом, согласно процедуре, уходит и кабинет министров. Неожиданно - у Киева "отвалился" новый министр обороны, которого "рекламировали" не только украинские, но и западные СМИ, рассказывая о его якобы достижения, целях и реформах.