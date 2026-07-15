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Царьград

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Зеленский назвал имя нового министра обороны. Случилось неожиданное

Зеленский назвал имя нового министра обороны. Случилось неожиданное

Премьер-министр Украины отстранён. Следом, согласно процедуре, уходит и кабинет министров. Неожиданно - у Киева "отвалился" новый министр обороны, которого "рекламировали" не только украинские, но и западные СМИ, рассказывая о его якобы достижения, целях и реформах.

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