С начала года в Астраханской области выявили 13 преступлений в сфере ЖКХ

Все – тяжкие и почти половина – коррупционные. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел очередное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.
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