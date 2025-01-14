Публикуем документы из внутренней переписки Газпрома, где прямо говорится о сокращении штата Пока все находится на стадии предложения для оптимизации расходов.
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Публикуем документы из внутренней переписки Газпрома, где прямо говорится о сокращении штата Пока все находится на стадии предложения для оптимизации расходов.
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