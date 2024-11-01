Пострадал один мирный житель: силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских БПЛА над территорией России

За ночь силы ПВО сбили 83 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 36 беспилотников перехвачены над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и ещё три — над Белгородской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии