Пострадал один мирный житель: силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских БПЛА над территорией России

За ночь силы ПВО сбили 83 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 36 беспилотников перехвачены над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и ещё три — над Белгородской.