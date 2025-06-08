Нежелание элит воевать – пока простых граждан забирают на фронт, правящий класс ищет способы избежать призыва.
Будущее Украины
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Нежелание элит воевать – пока простых граждан забирают на фронт, правящий класс ищет способы избежать призыва.
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