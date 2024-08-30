Алькарас о раннем вылете с US Open: «Сегодня я играл с соперником и с самим собой. В ментальном плане это были американские горки»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Ботика ван де Зандшульпа во втором круге US Open – 1:6, 5:7, 4:6.
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