Совбез РФ отметил глобальное сокращение опийного наркотрафика из Афганистана

В России пять лет продолжается снижение количества изымаемого из незаконного оборота героина, это обуславливается глобальным сокращением опийного наркотрафика из Афганистана, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.
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