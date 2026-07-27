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Совбез РФ отметил глобальное сокращение опийного наркотрафика из Афганистана

В России пять лет продолжается снижение количества изымаемого из незаконного оборота героина, это обуславливается глобальным сокращением опийного наркотрафика из Афганистана, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

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