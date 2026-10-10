Роберт Фицо не сдается, радуется

"Хьюстон, у нас проблемы!" – сказал премьер Словакии 7 октября по поводу подготовки Европы к зиме.Повстречался с лидерами ЕС, поговорил и схватился за голову.
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