В НИУ ВШЭ разработали инструмент для контроля ИИ-технологий в медицине

Стремительный рост использования ИИ-технологий в различных сферах жизни, в том числе медицине, сопровождается появлением новых рисков, связанных не только с информационной безопасностью, экономическими или социальными вопросами, но и с этическими проблемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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